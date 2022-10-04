Казахстанские волейболистки завершили выступление на ЧМ по волейболу

Женская команда Казахстана прекратила борьбу на Чемпионате мира по волейболу в Нидерландах и Польше, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе Национального олимпийского комитета, в заключительном матче группового раунда наши спортсменки сыграли против Болгарии. Казахстанки уступили со счетом 3:0.

Таким образом, Казахстан потерпел пятое поражение в пяти матчах, завершив выступление на последнем месте в группе С.

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