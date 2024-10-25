Женская команда Казахстана по борьбе завершила молодежный ЧМ без медалей
Фото: НОК РК
Команда Казахстана по женской борьбе не смогла завоевать медали на молодежном чемпионате мира в Тиране (Албания), сообщает Zakon.kz.
По информации НОК РК, последний шанс на награду имела Зейнеп Баянова. Она дошла до схватки за третье место в весовой категории до 53 кг.
В этом раунде ей противостояла Отгонтуя Чинболд из Монголии.
Встреча завершилась досрочной победой соперницы.
Таким образом, женская команда Казахстана по борьбе завершила ЧМ без медалей.
Ранее команда Казахстана по греко-римской борьбе тоже покинула молодежный чемпионат мира без медалей.
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