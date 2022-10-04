Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Александр Бублик вышел во второй круг турнира ATP

теннисист Фото: ktf.kz
Лучший казахстанский теннисист (№43 в мировом рейтинге) обыграл Таллона Грикспора (№54) из Нидерландов и вышел во второй круг турнира ATP 500 в Астане, сообщает Zakon.kz.

Матч длился 1 час 40 минут и завершился со счетом 6:0, 4:6, 6:3.

Следующим соперником Бублика будет десятая ракетка мира Хуберт Хуркач из Польши, который на старте турнира обыграл аргентинца Франсиско Серундоло (№29) – 6:2, 7:6(2).

Новость по теме

Александр Бублик рассказал о сыне, драке со Зверевым и восхитился Джоковичем

Parimatch разыгрывает реальный кеш на 4 млн тенге, а также iPhone 14 и телевизор Sony BRAVIA! Заряжайте на топовые футбольные события и выигрывайте по-крупному. Лучшим игрокам гарантированные бонусы на каждом этапе.

Читайте также

Казахстанские волейболистки завершили выступление на ЧМ по волейболу

Первая ракетка мира Карлос Алькарас проиграл на старте Astana ATP 500

Parimatch стал эксклюзивным глобальным спонсором 00Nation

Елена Беляева
Астана Бублик Александр Нидерланды Польша
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Астрологи назвали Топ-5 знаков зодиака, представителям которых не суждено похудеть
Астрологи назвали Топ-5 знаков зодиака, представителям которых не суждено похудеть
открытие магазина в ТД Silk Way City
В Казахстан пришла новая международная сеть магазинов
сколько дней казахстанцы отдохнут в октябре
Сколько дней казахстанцы отдохнут в октябре
Допинг-тест Головкина и Канело
Появились результаты допинг-тестов Головкина и Канело после третьего боя
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления