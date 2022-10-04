Александр Бублик вышел во второй круг турнира ATP

Фото: ktf.kz

Лучший казахстанский теннисист (№43 в мировом рейтинге) обыграл Таллона Грикспора (№54) из Нидерландов и вышел во второй круг турнира ATP 500 в Астане, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: