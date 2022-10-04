Александр Бублик вышел во второй круг турнира ATP
Фото: ktf.kz
Лучший казахстанский теннисист (№43 в мировом рейтинге) обыграл Таллона Грикспора (№54) из Нидерландов и вышел во второй круг турнира ATP 500 в Астане, сообщает Zakon.kz.
Матч длился 1 час 40 минут и завершился со счетом 6:0, 4:6, 6:3.
Следующим соперником Бублика будет десятая ракетка мира Хуберт Хуркач из Польши, который на старте турнира обыграл аргентинца Франсиско Серундоло (№29) – 6:2, 7:6(2).
Parimatch разыгрывает реальный кеш на 4 млн тенге, а также iPhone 14 и телевизор Sony BRAVIA! Заряжайте на топовые футбольные события и выигрывайте по-крупному. Лучшим игрокам – гарантированные бонусы на каждом этапе.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ