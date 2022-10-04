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Число желающих пересечь границу с Казахстаном со стороны Астраханской области уменьшилось

РК и РФ Фото: Telegram/Игорь Бабушкин
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил через соцсети, что число желающих пересечь казахстанско-российскую границу через автомобильный пункт пропуска "Караузек" сошло на нет, сообщает Zakon.kz.

Ранее в приграничном с Казахстаном Красноярском районе Астраханской области в связи с большим скоплением автомобилей был введен режим повышенной готовности. 4 октября его отменили.

Поступает много вопросов по поводу ситуации на границе Астраханской области и Казахстана. Сообщаю, что благодаря слаженным действиям региона и правоохранительных органов сегодня в 08:00 на пункте пропуска "Караузек" обстановка спокойная, очереди из легковых и грузовых машин на выезде с российской стороны нет. Игорь Бабушкин

По его словам, принятые решения о введении режима повышенной готовности на территории Красноярского района и размещении выездного пункта мобилизации военного комиссариата показали свою высокую эффективность.

Число желающих пересечь границу сейчас сошло на нет. Провокаций и дестабилизации на государственной границе с Казахстаном не допущено. Игорь Бабушкин

Отметим, что Астраханская область граничит с Западно-Казахстанской и Атырауской областями Казахстана. 

Ранее департамент Пограничной службы КНБ РК по СКО сообщил, что в регионе отмечен резкий спад приезжих из России.

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В первые дни после 24 сентября в регион каждые сутки въезжало порядка 8 тыс. россиян. В конце минувшей недели поток начал спадать. В пограничной службе приводили данные о том, что официальное количество прибывающих в сутки колеблется в пределах 5-4 тыс. граждан РФ.

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