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Актюбинский санитар избежал тюремного срока за истязание детей-инвалидов

приговор Фото: Zakon.kz
Санитара центра социального обслуживания обвинили в систематических побоях подопечных Дома ребенка "Yміт", находящихся в беспомощном состоянии. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде ограничения свободы на 4,5 года, сообщает Zakon.kz.

Главной уликой стало видео, обнародованное директором специнтерната. Хотя, как утверждают прокуроры, такое соседство было совершенно недопустимо.

Как отмечает КТК, обвиняемый раскаялся в содеянном. Потерпевшие его простили. Учитывая это, а также наличие у экс-санитара малолетних детей, суд принял решение смягчить наказание.

Судом №2 города Актобе рассмотрено уголовное дело в отношении Кубегенова, обвиняемого в истязании. Приговором суда подсудимый был признан виновным и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года и 6 месяцев. И. о. пресс-секретаря Актюбинского областного суда Асем Ахмет

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