Актюбинский санитар избежал тюремного срока за истязание детей-инвалидов

Фото: Zakon.kz

Санитара центра социального обслуживания обвинили в систематических побоях подопечных Дома ребенка "Yміт", находящихся в беспомощном состоянии. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде ограничения свободы на 4,5 года, сообщает Zakon.kz.

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