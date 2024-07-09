В Алматы наказали мужчину, который избил бывшую жену в подъезде дома

Алматинец в подъезде жилого дома избил бывшую гражданскую жену. 9 июля суд признал его виновным и назначил наказание в виде одного года ограничения свободы, сообщает Zakon.kz.

По информации суда, установлено, что подсудимый в подъезде дома несколько раз ударил женщину, с которой ранее сожительствовал, чем причинил легкий вред ее здоровью.







"Вина подсудимого доказана признательными показаниями самого подсудимого, показаниями потерпевшей и другими материалами уголовного дела", – говорится в сообщении.

Позиция сторон:

Подсудимый признал вину, в содеянном раскаялся и добровольно возместил потерпевшей вред, причиненный преступлением ее здоровью.

Потерпевшая простила подсудимого, просила не лишать его свободы.

Прокурор просил ограничить свободу виновного сроком на один год.

Приговор суда:

Суд при назначении наказания принял во внимание требования статьи 55 ч.1 п.1 УК. Так, лишение свободы не назначается при осуждении лица за совершение преступления небольшой тяжести, по которой предусматривается менее строгий, чем лишение свободы, основной вид наказания. При условии, что лицо добровольно возместило имущественный ущерб, загладило моральный и иной вред, причиненный преступлением.

Смягчающими обстоятельствами признаны признание вины, раскаяние в содеянном, добровольное возмещение вреда, причиненного преступлением.

Отягчающих – не установлено.

Подсудимый признан виновным в хулиганстве, ему назначено наказание в виде одного года ограничения свободы.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Жителя Павлодара осудили на два года за избиение девушки.