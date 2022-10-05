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Илон Маск вновь намерился купить Twitter

Илон Маск намерен купить Twitter Фото: pixabay
Комиссия по ценным бумагам и биржам США обнародовала письмо адвоката Маска в адрес руководства Twitter, подтверждающее его намерение приобрести компанию по цене в 54,20 доллара за акцию, сообщает Zakon.kz.

Американский миллиардер Илон Маск намерен купить компанию Twitter, владеющую одноименной соцсетью, на условиях, оговоренных в апреле 2022 года, сообщает Deutsche Welle.

Условием сделки основатель компаний Tesla и SpaceX назвал окончание правового спора между ним и руководством Twitter. Разбирательство по иску Twitter к Маску в рамках этого спора суд штата Дэлавер назначил на 17 октября.

В компании Twitter подтвердили получение письма. Представители Twitter уточнили, что продажа будет произведена по предложенной Маском в апреле цене 54,20 доллара за акцию. Таким образом, общая сумма сделки должна составить 44 млрд долларов.

8 июля Илон Маск заявил, что расторгает сделку о приобретении компании Twitter. При этом он указал, что компания "существенным образом нарушила многочисленные положения соглашения о слиянии".

В частности, Маск настаивал, что истинное число фейковых аккаунтов в Twitter значительно выше, чем указанные соцсетью "менее 5%".

12 июля Twitter подала в суд на Илона Маска, намереваясь заставить его выполнить условия заключенного в апреле договора о покупке. В конце июля миллиардер подал встречный иск.

По условиям договора о покупке, заключенного между Маском и Twitter, в случае выхода из него одной из сторон предусматривался штраф в размере до одного миллиарда долларов.

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