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4 вагона сошли с рельсов в Атырауской области

вагоны сошли с рельсов в Атырауской области Фото: pixabay
О факте оповестили все госорганы. В настоящее время специалисты ведут расследование причин, начались восстановительные работы, сообщает Zakon.kz.

4 октября четыре грузовых вагона сошли с рельсов в Атырауской области, сообщает Казинформ.

Инцидент произошел вечером на железнодорожной станции Макат. Жертв и пострадавших нет.

Сход произошел на отдельной линии, поэтому никак не повлиял на движение других железнодорожных составов.

Данияр Кунафин
Атырауская область
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