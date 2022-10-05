4 вагона сошли с рельсов в Атырауской области

О факте оповестили все госорганы. В настоящее время специалисты ведут расследование причин, начались восстановительные работы, сообщает Zakon.kz.

4 октября четыре грузовых вагона сошли с рельсов в Атырауской области, сообщает Казинформ.

Инцидент произошел вечером на железнодорожной станции Макат. Жертв и пострадавших нет.

Сход произошел на отдельной линии, поэтому никак не повлиял на движение других железнодорожных составов.