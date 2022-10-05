4 вагона сошли с рельсов в Атырауской области
Фото: pixabay
О факте оповестили все госорганы. В настоящее время специалисты ведут расследование причин, начались восстановительные работы, сообщает Zakon.kz.
4 октября четыре грузовых вагона сошли с рельсов в Атырауской области, сообщает Казинформ.
Инцидент произошел вечером на железнодорожной станции Макат. Жертв и пострадавших нет.
Сход произошел на отдельной линии, поэтому никак не повлиял на движение других железнодорожных составов.
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