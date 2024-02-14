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Вагоны с серой сошли с рельсов в Атырауской области

Вагоны с серой сошли с рельсов в Атырауской области Фото: пресс-служба ДЧС Атырауской области
В Атырауской области семь вагонов с серой сошли с рельсов. Об этом сегодня, 14 февраля 2024 года, корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям.

Сход вагонов с рельсов произошел в Жылыойском районе.

"14 февраля 2024 года в 3:25 на №11-м пути ж/д станции "Кулсары" Жылыойского района Атырауской области произошел сход семи единиц полувагонов тепловоза, принадлежащего ТОО "Тенгизшевройл", без опрокидывания. Общее количество вагонов на тепловозе составляет 62 единицы. Было установлено, что тепловоз был загружен серой".Пресс-служба ДЧС Атырауской области

В ведомстве подчеркнули, что разлива серы не произошло.

Вагоны с серой сошли с рельсов в Атырауской области

Фото: пресс-служба ДЧС Атырауской области

"Жертв и пострадавших нет. Для проведения ремонтно-восстановительных работ из села Макат выехал восстановительный поезд АО "НК "КТЖ".Пресс-служба ДЧС Атырауской области

По данному факту в Департаменте по ЧС Атырауской области организована горячая линия и развернут оперативный штаб.

"В настоящее время проводятся соответствующие мероприятия", – добавили в пресс-службе областного ДЧС.

Обновлено в 17:17

"14 февраля 2024 года на участке Бейнеу – Макат станции Қульсары произошел сход вагонов грузового поезда. Пострадавших нет. В данный момент последствия схода ликвидирует восстановительный поезд станции Макат. На движение других поездов сход не повлиял".Пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"

13 января 2024 года сообщалось, что грузовой поезд сошел с рельсов в Карагандинской области. ЧП произошло на перегоне Шокай – Актасты.

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