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В Алматы пресекли контрабанду наркотиков из США

контрабанда США Алматы АФМ Фото: Zakon.kz
Сотрудниками департамента Агентства по финансовому мониторингу по Алматы при координации Авиационной транспортной прокуратуры пресечена контрабанда наркотических средств в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении ведомства, 2 октября в Алматы при проведении оперативно-розыскных мероприятий с помощью служебно-розыскной собаки после получения почтовых отправлений из США были задержаны жители Алматы.

У них обнаружены и изъяты наркотические вещества – марихуана общим весом 648,98 г, а также гашиш общим весом 675,65 г.Пресс-служба АФМ РК

Задержанные, как сказано в сообщении, планировали сбыть наркотики на территории Казахстана через Telegram.

Кроме того, в ходе обыска найдены электронные весы и другие необходимые средства для расфасовки.

В настоящее время проводится расследование, подозреваемый водворен в ИВС. Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК в интересах следствия не разглашается.

10 сентября стало известно, что члена ОПГ, промышлявшего продажей наркотиков в Казахстане, приговорили к 16 годам.

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