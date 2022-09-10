Члена ОПГ, промышлявшего продажей наркотиков в Казахстане, приговорили к 16 годам

Задержанного при спецоперации по ликвидации преступной группы, промышлявшей контрабандной поставкой наркотических средств и их реализацией, осудили на 16 лет лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба АФМ РК, ему предстоит отбывать наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

В декабре 2021 года Агентство по финансовому мониторингу совместно с Комитетом национальной безопасности в Нур-Султане и Алматы провели спецоперацию по предотвращению деятельности лиц, поставлявших и распространявших наркотические средства на территории Казахстана.

Они были задержаны в момент получения очередной международной посылки, упакованной в корма для домашних животных. Общий вес наркотиков составил более 7 килограмм марихуаны и мефедрона. По решению суда, изъятые наркотические вещества уничтожены. Пресс-служба АФМ РК

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Агентство по финансовому мониторингу продолжит активную работу по выявлению и пресечению преступлений, наносящих непоправимый вред здоровью граждан страны.