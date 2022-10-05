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Астролог рассказала, как коридор затмений повлияет на каждый знак зодиака

Астролог рассказала, как коридор затмений повлияет на каждый знак зодиака Фото: unsplash
С 25 октября по 8 ноября 2022 года пройдет коридор затмений, который способен изменить привычный ход жизни. Как данное явление повлияет на жизнь представителей каждого знака зодиака, рассказала эксперт по звездам Ада Комракова, сообщает Zakon.kz.

В беседе с порталом FTimes.ru астролог дала прогноз на этот период для всех представителей зодиакального круга.

Близнецы, Дева, Стрелец, Рыбы

Рожденным под данными созвездиями лучше перенести на более благоприятный период экстремальные заплывы, так как им следует быть особенно аккуратными с водой.

Не забывайте о технике безопасности, а путешествие на корабле стоит отложить на лучшие времена.

Рак, Козерог

Представителям этих зодиакальных созвездий следует быть особенно аккуратными в больницах.

Если у вас на период коридора затмений запланированы хирургические вмешательства, то лучше с этим повременить, так как есть большая вероятность, что доктор может назначить неверное лечение или поставить неправильный диагноз. У Раков есть зависимость к медицинским препаратам.

Лев, Водолей

Львов и Водолеев ожидает большая вероятность попасть в опасные ситуации. Также в неприятности их могут втянуть близкие друзья.

Общаясь с другими людьми, лучше проявить осторожность. Только так можно распознать недоброжелателей.

Овен, Весы

Представители данных знаков зодиака могут столкнуться с любовными неприятностями.

Есть вероятность того, что с 25 октября по 8 ноября Весы и Овны получат хорошие уроки, связанные с отношениями. Заключение брака лучше перенести на более благоприятный период.

Скорпион

Представителям данного зодиакального созвездия следует быть особенно внимательными на дороге.

Поездки и перелеты лучше перенести на более благоприятный период. Вас ожидает напряженное время, когда особенно внимательно следует отнестись к своему самочувствию. Если почувствуете, что дорога на работу будет неудачной, лучше не гневить судьбу и заменить авто на велосипед или безопасный общественный транспорт.

Телец

Рожденным под этим созвездием следует обратить внимание на свое здоровье.

Есть большая вероятность того, что под угрозой не только тело, но и физическое состояние, так как можно получить травму или перелом на тренировке. Поэтому если у вас запланирован прыжок с парашютом, от него лучше отказаться.

Ранее астрологи назвали Топ-5 знаков зодиака, представителям которых не суждено похудеть. В данный рейтинг вошли рожденные под такими созвездиями, как Козерог, Лев, Рыбы, Рак и Близнецы.

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Астрологи назвали Топ-5 знаков зодиака, представителям которых не суждено похудеть
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