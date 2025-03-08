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Турбулентный март: как коридор затмений и ретроградный Меркурий повлияют на жизнь

Астрология, астрологический прогноз, гороскоп, знаки зодиака , фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2025 21:36 Фото: pixabay
В марте 2025 года нас ожидает ряд значительных астрологических событий, которые могут повлиять на ход жизни. Среди них — коридор затмений, ретроградное движение Меркурия и исчезновение колец Сатурна, сообщает Zakon.kz.

Это уникальное сочетание космических явлений создаст мощный энергетический поток, который может перевернуть жизни людей, пишет life.ru. 

Коридор затмений откроется 14 марта с лунным затмением в знаке Рыб и продлится до 29 марта, когда состоится солнечное затмение в знаке Весов. Период между этими двумя затмениями, который длится около двух недель, считается временем перемен и турбулентности. В этом году коридор затмений совпадает с ретроградным движением Меркурия, что усиливает влияние обоих астрологических событий. Ретроградный Меркурий начнется 15 марта и продлится до 7 апреля, создавая дополнительные сложности в коммуникациях и принятии решений.

14 марта 2025 года состоится полное лунное затмение, символизирующее завершение важного цикла. А солнечное затмение 29 марта побудит нас переосмыслить отношения и начать что-то новое. Коридор затмений в 2025 году станет одним из самых влиятельных за последнее десятилетие, поскольку сочетание этих событий значительно усиливает их влияние на человеческую судьбу.

Солнечное затмение открывает новые возможности и перспективы, в то время как лунное затмение связано с завершением циклов и освобождением от прошлого. Период между ними, астрологи называют порталом возможностей, когда события развиваются стремительно и часто непредсказуемо.

Наблюдение затмений усилит их воздействие, и, если у вас есть возможность увидеть эти космические явления, стоит воспользоваться этим шансом. Лунное затмение 14 марта будет лучше всего видно в Восточной Азии, Австралии и странах Тихоокеанского региона. В России его смогут увидеть на Дальнем Востоке и в Сибири. Солнечное затмение 29 марта можно будет наблюдать на всей территории России, а также в Европе, Африке и Западной Азии.

Во время коридора затмений в марте 2025 года важно соблюдать особые правила, чтобы избежать проблем и кармы. Астрологи рекомендуют использовать это время для духовных практик, медитаций, планирования изменений в жизни, избавления от токсичных отношений и вредных привычек, начала оздоровительных программ и прощения старых обид.

Однако в этот период не рекомендуется:

  • Принимать импульсивные решения, особенно финансовые.
  • Подписывать важные документы или контракты, так как ретроградный Меркурий увеличивает вероятность ошибок.
  • Делать крупные покупки, особенно недвижимости.
  • Начинать новые романтические отношения. Вносить радикальные изменения во внешность.
  • Планировать дальние поездки или переезды.

Этот период обещает быть насыщенным и полным возможностей, но важно подходить к нему с осознанностью и осторожностью.

Ранее были названы самые капризные мужчины по знаку зодиака. 

Айсулу Омарова
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