Турбулентный март: как коридор затмений и ретроградный Меркурий повлияют на жизнь

В марте 2025 года нас ожидает ряд значительных астрологических событий, которые могут повлиять на ход жизни. Среди них — коридор затмений, ретроградное движение Меркурия и исчезновение колец Сатурна, сообщает Zakon.kz.

Это уникальное сочетание космических явлений создаст мощный энергетический поток, который может перевернуть жизни людей, пишет life.ru.

Коридор затмений откроется 14 марта с лунным затмением в знаке Рыб и продлится до 29 марта, когда состоится солнечное затмение в знаке Весов. Период между этими двумя затмениями, который длится около двух недель, считается временем перемен и турбулентности. В этом году коридор затмений совпадает с ретроградным движением Меркурия, что усиливает влияние обоих астрологических событий. Ретроградный Меркурий начнется 15 марта и продлится до 7 апреля, создавая дополнительные сложности в коммуникациях и принятии решений.

14 марта 2025 года состоится полное лунное затмение, символизирующее завершение важного цикла. А солнечное затмение 29 марта побудит нас переосмыслить отношения и начать что-то новое. Коридор затмений в 2025 году станет одним из самых влиятельных за последнее десятилетие, поскольку сочетание этих событий значительно усиливает их влияние на человеческую судьбу.

Солнечное затмение открывает новые возможности и перспективы, в то время как лунное затмение связано с завершением циклов и освобождением от прошлого. Период между ними, астрологи называют порталом возможностей, когда события развиваются стремительно и часто непредсказуемо.

Наблюдение затмений усилит их воздействие, и, если у вас есть возможность увидеть эти космические явления, стоит воспользоваться этим шансом. Лунное затмение 14 марта будет лучше всего видно в Восточной Азии, Австралии и странах Тихоокеанского региона. В России его смогут увидеть на Дальнем Востоке и в Сибири. Солнечное затмение 29 марта можно будет наблюдать на всей территории России, а также в Европе, Африке и Западной Азии.

Во время коридора затмений в марте 2025 года важно соблюдать особые правила, чтобы избежать проблем и кармы. Астрологи рекомендуют использовать это время для духовных практик, медитаций, планирования изменений в жизни, избавления от токсичных отношений и вредных привычек, начала оздоровительных программ и прощения старых обид.

Однако в этот период не рекомендуется:

Принимать импульсивные решения, особенно финансовые.

Подписывать важные документы или контракты, так как ретроградный Меркурий увеличивает вероятность ошибок.

Делать крупные покупки, особенно недвижимости.

Начинать новые романтические отношения. Вносить радикальные изменения во внешность.

Планировать дальние поездки или переезды.

Этот период обещает быть насыщенным и полным возможностей, но важно подходить к нему с осознанностью и осторожностью.

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