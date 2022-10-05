Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмомали Рахмона с юбилеем

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев позвонил президенту Таджикистана Эмомали Рахмону и поздравил его с 70-летним юбилеем, сообщает Zakon.kz.

Как сказано в сообщении Акорды, лидеры двух стран обсудили перспективы укрепления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Кроме того, обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня.

Также отмечено успешное взаимодействие между правительствами двух стран, в том числе положительная динамика взаимного товарооборота.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмомали Рахмона с 70-летним юбилеем, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо процветания братского народа Таджикистана.