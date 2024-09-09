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Касым-Жомарт Токаев обратился к Эмомали Рахмону

Токаев поздравил Рахмона, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 11:03 Фото: akorda.kz
9 сентября 2024 года Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмомали Рахмона с Днем независимости Таджикистана, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в Акорде.

"В своей поздравительной телеграмме глава государства отметил, что под мудрым руководством президента Эмомали Рахмона Таджикистан продолжает уверенный курс на укрепление государственности, планомерно реализует важные политические и социально-экономические реформы, пользуется высоким авторитетом на мировой арене", – сказано в сообщении.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что за годы суверенного развития Казахстан и Таджикистан выстроили взаимовыгодные отношения, которые динамично развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества в интересах народов двух стран.

Президент пожелал таджикскому лидеру дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Таджикистана – благополучия и процветания.

7 сентября глава Казахстана направил поздравительное послание президенту Луису Инасиу Луле да Силве по случаю Дня независимости Федеративной Республики Бразилия.

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