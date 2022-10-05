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Назван город Казахстана с самым грязным воздухом

Назван город Казахстана с самым грязным воздухом Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В РГП "Казгидромет" назвали город Казахстана с самым грязным воздухом, сообщает Zakon.kz.

Астана возглавила список самых грязных городов в стране. Пробы изучались с 27 сентября по 3 октября 2022 года.

По информации РГП "Казгидромет" в городе было зафиксировано 1318 случаев превышения предельно допустимых концентраций, воздух города наиболее загрязнен в районе ул. Бабатайулы.

На втором месте по загрязнению воздуха – Караганда, а на третьем – Алматы.

Самыми чистыми оказались Шымкент и Актобе.

Согласно исследованию Всемирного банка от 2022 года, загрязнение воздуха в Казахстане является причиной более чем 10 тыс. преждевременных смертей в год.

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Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
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