Назван город Казахстана с самым грязным воздухом
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В РГП "Казгидромет" назвали город Казахстана с самым грязным воздухом, сообщает Zakon.kz.
Астана возглавила список самых грязных городов в стране. Пробы изучались с 27 сентября по 3 октября 2022 года.
По информации РГП "Казгидромет" в городе было зафиксировано 1318 случаев превышения предельно допустимых концентраций, воздух города наиболее загрязнен в районе ул. Бабатайулы.
На втором месте по загрязнению воздуха – Караганда, а на третьем – Алматы.
Самыми чистыми оказались Шымкент и Актобе.
Согласно исследованию Всемирного банка от 2022 года, загрязнение воздуха в Казахстане является причиной более чем 10 тыс. преждевременных смертей в год.
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