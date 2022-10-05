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"Астана" проиграла на старте Единой лиги ВТБ

Баскетбол Поражение на выезде Фото: pbcastana.kz
Казахстанский баскетбольный клуб "Астана" с поражения начал новый сезон Единой лиги ВТБ. Столичный клуб уступил на выезде одной из лучших команд России – "Автодору", сообщает Zakon.kz.

Поединок прошел в Саратове и завершился успехом хозяев паркета – 94:72 (25:15, 22:15, 25:19, 22:23). Даниил Аксенов стал одним из лидеров в составе гостей, набрав 21 очко, и выполнил 4 штрафных удара. У "Автодора" лучшим признан Райан Боутрайт – 18 очков.

Соперник показал хорошую игру. Мы не справились с Райаном Боутрайтом, который хорошо двигал мяч и решал ключевые ситуации на последних секундах владения. Кроме того, мы проиграли хозяевам 17 подборов и не сумели остановить их быстрые прорывы, фирменный стиль "Автодора". После большого перерыва внесли коррективы в свою игру, поменяли защиту, однако и это не принесло результата. Мы работаем над реализацией моментов и продолжаем искать лидера, который сможет повести команду за собой. Олег Киселев, главный тренер БК "Астана"

Следующий матч казахстанский коллектив проведет в Астане 9 октября, соперник – московский МБА.

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