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МИД Казахстана вызовет посла России

МИД Казахстана вызовет посла России Фото: пресс-служба МИД РК
Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров заявил, что сегодня, 5 октября, во внешнеполитическое ведомство будет вызван посол России в РК Алексей Бородавкин, передает корреспондент Zakon.kz.

Айбек Смадияров уточнил, что посол России будет вызван в МИД Казахстана для разговора.

Ранее он прокомментировал заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о высылке посла Украины. По словам Айбека Смадиярова, тональность ее заявлений, на взгляд МИД Казахстана, диссонирует характеру союзнических взаимоотношений Казахстана и России как равноправных стратегических партнеров.

4 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила возмущение развитием скандальной ситуации вокруг посла Украины в Казахстане Петра Врублевского. Об этом она заявила послу Казахстана, который был вызван в МИД России для разговора об украинском дипломате. Российская сторона незамедлительно потребовала высылки дипломата в связи с его высказываниями в интервью 21 августа казахстанскому блогеру.

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