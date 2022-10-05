Токаев о строительстве дороги через Балхаш: Идет очень медленно

Касым-Жомарт Токаев, выступая перед общественностью, заявил, что Карагандинская область расположена в самом центре Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По его словам, через этот регион проходит основная магистраль, соединяющая юг и север нашей страны.

Президент отметил, что качество автомобильных дорог оказывает особое влияние на развитие региона.

В продолжение глава государства добавил, что сейчас создается транспортный коридор Центр – Юг.

Строительство дороги, проходящей через город Балхаш, идет очень медленно, сроки переносились уже не раз. Поручаю правительству в следующем году завершить строительство автомобильных дорог Караганда – Балхаш и Балхаш – Бурулбайтал. Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, как сказал президент, важное значение имеет и трасса Караганда – Жезказган.

Ремонт этой дороги протяженностью более 500 километров, по словам Токаева, позволит улучшить связь с центральными районами и увеличить грузопоток.

Это придаст импульс развитию Улытауской области. Увеличится инвестиционный и туристический потенциал двух областей. К ремонту этой дорогу необходимо приступить в следующем году. Также поручаю отремонтировать автодорогу Караганда – Каркаралинск. Все работы должны быть завершены в течение двух лет. Это позволит увеличить туристический потенциал Каркаралинска. Касым-Жомарт Токаев

5 октября глава Казахстана с рабочим визитом прилетел в Карагандинскую область.