Касым-Жомарт Токаев прилетел в Карагандинскую область

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел с рабочей поездкой в Карагандинскую область, сообщает Zakon.kz.

Видео с самолетом президента в аэропорту Караганды опубликовано в Telegram-канале Акорды.

Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Карагандинскую область, – говорится в сообщении.

30 сентября глава Казахстана был с визитом в Абайской области.

Выступая перед общественниками, Касым-Жомарт Токаев заявил, что необходимо проложить железнодорожную ветку в Китай через село Бахты. Кроме того, он поручил построить современную ТЭЦ в Семее.