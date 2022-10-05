Токаев дал поручение по льготной ипотеке для молодежи Карагандинской области

Выступая перед общественностью Карагандинской области, президент Касым-Жомарт Токаев высказался о необходимости обеспечения молодежи своим жильем, сообщает Zakon.kz.

Глава государства отметил, что молодым специалистам очень важно оказывать поддержку как в обеспечении занятостью, так и в приобретении жилья.

Необходимо увеличить бюджет (упрощенной ипотечной. – Прим. ред.) программы и увеличить количество льготных кредитов. Это эффективный способ поддержки местных молодых семей и молодых специалистов. У них будет хороший шанс работать на родине, а не переезжать в другие регионы. Касым-Жомарт Токаев

По его словам, другие регионы должны использовать этот метод.

Также президент напомнил, что в Карагандинской области действует упрощенная ипотечная программа.

Молодежь может получить ипотечный кредит на 19 лет, внеся 10% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. Выдается до 20 млн тенге с увеличением на 5% в год. Эту ипотеку могут получить учителя, врачи, работники культуры, спорта и социальной сферы, журналисты и преподаватели высших учебных заведений. Касым-Жомарт Токаев

По данным главы государства, в этом году по упрощенной ипотечной программе в регионе было выдано 75 кредитов.

5 октября Касым-Жомарт Токаев прилетел с рабочей поездкой в Карагандинскую область.