Наш бирюзовый паспорт узнаваем и уважаем во всем мире – Токаев

5 октября президент Касым-Жомарт Токаев, выступая перед общественностью Карагандинской области, сказал, что казахстанский паспорт узнаваем и уважаем во всем мире, сообщает Zakon.kz.

Как отметил глава государства, в отношении казахстанского паспорта за рубежом не существует каких-либо ограничений, включая выдачу виз иностранных государств.

Это прямой результат сбалансированного, ответственного внешнеполитического курса и внутренней политики нашей страны. Эта политика направлена на построение Справедливого Казахстана. Касым-Жомарт Токаев

По словам президента, единство, солидарность, толерантность, взаимное уважение, сострадание и готовность всегда прийти на помощь друг другу глубоко укоренились в наших традициях и культуре.

Эти уникальные ценности, которые формируют нашу национальную идентичность, непросто втиснуть в искусственные идеологические конструкции. Но в этом, считаю, нет никакой необходимости. Касым-Жомарт Токаев

Глава государства убежден, что простым, но самым главным "маркером", можно сказать, символом нашей национальной идентичности должен выступать бирюзовый паспорт Республики Казахстан. Он по сути демонстрирует все прогрессивные принципы, на которых зиждется наша государственность.

Паспорт гражданина Республики Казахстан олицетворяет собой фундаментальные ценности, благодаря которым наша страна стала известной во всем мире как яркий пример межэтнической и межрелигиозной толерантности. Паспорт Казахстана – это символ справедливости и устремления нации в будущее. Касым-Жомарт Токаев

5 октября Касым-Жомарт Токаев прилетел с рабочей поездкой в Карагандинскую область.