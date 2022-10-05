Президент поручил обновить генплан развития Караганды

Фото: акимат Караганды

Касым-Жомарт Токаев, выступая перед общественностью Карагандинской области, заявил, что Караганда, как индустриальный локомотив страны, один из ведущих научно-образовательных и культурных центров, должна стать более комфортным для проживания городом, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, существующий с 2007 года генеральный план развития Караганды устарел. Его необходимо комплексно обновить с учетом передовых разработок урбанистов и мнения общественности. Касым-Жомарт Токаев В целом, как отметил президент, устойчивое развитие города и региона невозможно без широкого вовлечения граждан в процесс принятия решений. Город активно развивается. Здесь идет интенсивное строительство жилья, объектов социально-культурного назначения, коммерческих площадей. Для дальнейшего устойчивого развития Караганде требуются дополнительные теплоисточники. Касым-Жомарт Токаев В этой связи глава государства поручил правительству выделить необходимые средства на завершение строительства третьего тепловывода Караганды. Мне известно, что карагандинцы выступают против возведения в черте города нового золоотвала для местной ТЭЦ. Считаю, что возмущение жителей вполне обоснованно. Поэтому акимату области следует реализовать этот проект с учетом мнения общественности. Касым-Жомарт Токаев Президент отметил, что развитие системы медицинского образования – одна из основных задач. Карагандинский медицинский университет готовит квалифицированных специалистов для всей страны. Это учебное заведение можно назвать кузницей медицинских кадров. Профильное министерство предложило проект создания при университетах пяти больниц. Одна из них будет построена в Караганде. Касым-Жомарт Токаев Президент подчеркнул, что строительство университетской клиники следует начать в следующем году. Она должна быть оснащена современным оборудованием. Уверен, что клиника придаст новый импульс развитию медицинской науки и внедрению новых технологий в этом регионе. Касым-Жомарт Токаев Глава государства прилетел с рабочей поездкой в Карагандинскую область 5 октября. Читайте также Токаев тепло поприветствовал активиста Сундеталиева "Организация ветеранов" выдвинула кандидата в президенты Казахстана Токаев вспомнил слова Папы Римского о Казахстане

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