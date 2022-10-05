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Токаев вспомнил слова Папы Римского о Казахстане

Токаев вспомнил слова Папы Римского о Казахстане Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна по-прежнему привлекательна для иностранных инвесторов, сообщает Zakon.kz.

Глава государства, выступая перед общественностью Карагандинской области, вспомнил слова Папы Римского о Казахстане.

Недавно Папа Римский Франциск, который, как вы знаете, посетил Казахстан в сентябре, заявил в одной из своих проповедей, что наша страна предстает как "место встречи и диалога…", является "двигателем в деле продвижения мира и человеческого братства…", ставит в центр "усилия по созиданию мира, где слушают и уважают друг друга...".Касым-Жомарт Токаев

Как подчеркнул президент, эти слова понтифика и одного из самых авторитетных духовных лидеров человечества очень емко характеризуют Казахстан и выделяют наши ценности.

В мире Казахстан широко известен как ответственная в международных делах и динамично развивающаяся страна, нацеленная на достижение прогресса в своем развитии и стремящаяся к взаимовыгодному сотрудничеству.Касым-Жомарт Токаев

Это, по словам главы государства, особенно важно на фоне критически сложной геополитической ситуации, нарастания атмосферы тотальной вражды и недоверия.

Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что казахстанский бирюзовый паспорт узнаваем и уважаем во всем мире. По его словам, в отношении казахстанского паспорта за рубежом не существует каких-либо ограничений, включая выдачу виз иностранных государств.

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