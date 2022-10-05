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Токаев прокомментировал просьбу шахтеров о повышении пенсий

Токаев пенсии шахтеры Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Касым-Жомарт Токаев, выступая перед общественностью Карагандинской области, высказался о просьбе шахтеров касательно увеличения регрессных и пенсионных выплат, сообщает Zakon.kz.

Глава Казахстана в своей речи уточнил, что "шахтеры уже долгое время говорят о необходимости внесения поправок в Гражданский кодекс".

Президент добавил, что хорошо понимает запросы и чаяния людей.

Хочу отметить, что это крайне непростой вопрос, который касается изменений пенсионной и налоговой систем, а также системы социального обеспечения. Касым-Жомарт Токаев

По его словам, этот вопрос нужно детально рассмотреть с учетом интересов коллег, товарищей, трудящихся в других опасных отраслях экономики, да и всех слоев общества.

Определенные наработки у правительства имеются. В начале 2023 года правительство внесет мне конкретные предложения.Касым-Жомарт Токаев

Ранее Касым-Жомарт Токаев уже обращался к карагандинским шахтерам. Президент подчеркнул, что работать в глубокой шахте, плавить сталь, стоя рядом с горящей печью, – задача не из легких.

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