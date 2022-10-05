Касым-Жомарт Токаев обратился к карагандинским шахтерам

Выступая перед общественностью Карагандинской области, глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что Караганда – центр напряженной работы, сообщает Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что работать в глубокой шахте, плавить сталь, стоя рядом с горящей печью, – задача не из легких.

Несмотря на тяжелые условия труда, вы трудитесь на производстве и вносите большой вклад в развитие нашей страны. Я искренне благодарю вас всех за ваш нелегкий труд, – сказал Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к карагандинским шахтерам.

Также глава государства призвал молодежь последовать примеру карагандинских шахтеров.

Трудолюбие – самое необходимое качество для всех нас. Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент поручил обновить генеральный план развития Караганды. По словам Касым-Жомарта Токаева, существующий с 2007 года генеральный план развития города устарел.