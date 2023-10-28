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Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров в Карагандинской области

Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров в Карагандинской области Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 28 октября 2023 года выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил искренние соболезнования родным и близким шахтеров, погибших в результате пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Акорды.

Также сообщается, что глава государства поручил правительству оказать всю необходимую помощь семьям шахтеров.

"Для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия", – следует из сообщения Акорды.

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28 октября 2023 года в 2:33 в Карагандинской области на шахте им. Костенко прогремел взрыв, который изначально унес жизни четырех человек. На момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность вывели 205 из них. Позднее количество погибших увеличилось до 16-ти. Предварительная причина ЧП, по версии "АрселорМиттал Темиртау", – в лаве произошел взрыв газометана. На место выехал глава МЧС РК Сырым Шарипханов.

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