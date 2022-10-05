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Кандидат от партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев подал документы в ЦИК

Казахстан Выборы кандидат партия Фото: Zakon.kz
Кандидат в президенты Казахстана от Народно-демократической патриотической партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев подал документы в Центральную избирательную комиссию, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В Центризбирком 5 октября предоставлены документы о выдвижении Жигули Дайрабаева кандидатом в президенты Казахстана от Народно-демократической патриотической партии "Ауыл".

Претендент предоставил:

  • выписку из протокола заседания высшего органа НДПП "Ауыл" о выдвижении в президенты РК;

  • заявление о его согласии баллотироваться кандидатом в президенты РК с приложением биографических данных;

  • документы, удостоверяющие личность, получение высшего образования, внесение избирательного взноса на счет ЦИК РК.

Отвечая на вопрос журналистов, не помешает ли ему добиться успеха на выборах то, что его сыновья Марат и Дидар стали фигурантами коррупционного дела, Жигули Дайрабаев сказал, что они сами уже взрослые люди.

По информации, ранее озвученной в СМИ, сыновья кандидата – Марат Дайрабаев и Дидар Молдакалык – стали фигурантами дела о расхищении сельскохозяйственных субсидий.

Это дело моих сыновей, они уже не маленькие дети, у каждого из них есть свое хозяйство. Один занимается посевами, другой выращивает клубнику и занимается ее реализацией. Вот такая ситуация. Что касается правоохранительных и судебных органов, то мы не можем вмешиваться в их работу. Время покажет, что будет.Жигули Дайрабаев

Претендент на участие в электоральной гонке заявил, что является патриотом своей страны и планирует в случае его избрания главой государства проводить реформы, в том числе, в аграрном секторе, уделять особое внимание сельской инфраструктуре и развитию агропромышленного комплекса.

5 сентября партия "Ауыл" выдвинула своего кандидата в президенты Казахстана. Им стал Жигули Дайрабаев.

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