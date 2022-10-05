Еркебулан Тунгышбаев признан лучшим футболистом КПЛ в сентябре
Фото: pflk.kz
Профессиональная футбольная лига Казахстана провела традиционное голосование среди тренеров и капитанов команд Премьер-лиги для определения лучшего игрока сентября, сообщает Zakon.kz.
В итоге лучшим футболистом сентября стал полузащитник павлодарского "Аксу" Еркебулан Тунгышбаев, передает пресс-служба ПФЛК.
В активе 27-летнего игрока 5 забитых мячей в трех матчах первого осеннего месяца.
На втором месте находится нападающий "Кайрата" Жоао Пауло, отметившийся 4 голами. Тройку замкнул полузащитник "Тобола" Серикжан Мужиков.
Фото: pflk.kz
Каждый из опрашиваемых выбирал свою тройку лучших. Далее в зависимости от мест игрокам присваивались баллы: 3 балла – за первое место, 2 балла – за второе место, 1 балл – за третье место. В итоге все баллы суммировались.
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Фото: pflk.kz
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