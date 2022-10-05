Еркебулан Тунгышбаев признан лучшим футболистом КПЛ в сентябре

Профессиональная футбольная лига Казахстана провела традиционное голосование среди тренеров и капитанов команд Премьер-лиги для определения лучшего игрока сентября, сообщает Zakon.kz.

В итоге лучшим футболистом сентября стал полузащитник павлодарского "Аксу" Еркебулан Тунгышбаев, передает пресс-служба ПФЛК.

В активе 27-летнего игрока 5 забитых мячей в трех матчах первого осеннего месяца.

На втором месте находится нападающий "Кайрата" Жоао Пауло, отметившийся 4 голами. Тройку замкнул полузащитник "Тобола" Серикжан Мужиков.

Фото: pflk.kz

Каждый из опрашиваемых выбирал свою тройку лучших. Далее в зависимости от мест игрокам присваивались баллы: 3 балла – за первое место, 2 балла – за второе место, 1 балл – за третье место. В итоге все баллы суммировались.

Фото: pflk.kz

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