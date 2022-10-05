Депутаты маслихатов предложили кандидатуру Токаева на выборы президента

5 октября конференция Объединения депутатов маслихатов выдвинула Касым-Жомарта Токаева кандидатом на выборы президента, сообщает Zakon.kz.

В столичном Дворце мира и согласия на внеочередной конференции Центрального совета Республиканского общественного объединения "Объединение депутатов маслихатов Казахстана" был обсужден вопрос выдвижения кандидата в президенты Республики Казахстан от имени организации.

В период нестабильной геополитической и экономической обстановки на первое место выходит фактор единства общества. Поэтому, учитывая особую роль Касым-Жомарта Токаева в обеспечении стабильности и согласия, поступательном развитии нашего государства, мы предлагаем его кандидатом на предстоящие выборы президента. Председатель объединения Толеубек Мукашев

В завершение заседания участники единогласно одобрили кандидатуру Токаева на предстоящие внеочередные выборы президента РК.

Следует отметить, что членами объединения являются депутаты маслихатов всех уровней. Их общее количество составляет 3276 человек.

Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 20 ноября.

9 июня 2019 года в Казахстане прошли внеочередные выборы президента. Тогда общая явка избирателей по стране составила 77,4%.