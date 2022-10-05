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"Энергия взаймы" – о вреде энергетических напитков рассказала диетолог

Напиток Фото: pixabay
Энергетические напитки с каждым годом становятся все популярнее, а их основные потребители – моложе. Никого уже не удивишь слоняющимися по улицам школьниками с приметными баночками в руках. Специалист рассказала Zakon.kz, чем опасна безалкогольная, но "бодрящая" газировка.

В 2018 году Министерство здравоохранения поднимало вопрос о введении запрета на энергетики для лиц младше 21 года. Вместе с тем обсуждалось ограничение на рекламу, уменьшение объема тары и введение акцизов. За акцизы, к слову, упорно боролись врачи-эндокринологи. Правда, в случае их инициативы речь касалась не только энергетиков, но и любых сладких газировок.

Пока озвученные меры так и не нашли отражения в казахстанском законодательстве, шествие юных поклонников лимонадов с кофеином продолжается. Впрочем, велика их популярность и среди взрослого населения.

По словам диетолога Анны Власовой, для того чтобы разобраться в теме вреда энергетических напитков, нужно сначала понять, что входит в их состав.

А он примерно следующий:

  • сахар;

  • кофеин – стимулирует работу мозга и повышает интенсивность восприятия;

  • L–карнитин – увеличивает физическую выносливость и снижает усталость мышц;

  • таурин – улучшает работу сердца;

  • женьшень, гуарана – тонизирующие компоненты;

  • витамины группы В – действуют на работу нервной системы и мозга.

Содержание может незначительно отличаться в разных напитках, но, по сути, это концентрированные заменители кофе, только с более быстрым действием – за счет газированности и сахара. Анна Власова

Влияние на здоровье

Эксперт отметила, что, употребив энергетик, вы действительно получаете недолговременный заряд бодрости, но при этом берете энергию у организма "взаймы". В результате спустя несколько часов ощущается еще больший упадок сил. Подобная реакция на внешний стимулятор вполне естественна для организма. Речь не только о кофеине: например, съев что-нибудь сладкое, вы так же можете испытать прилив сил, который сменится отливом – к такому состоянию приводят скачки сахара в крови. Более того, эффект накопительный – чем чаще вы "заливаете" энергетиками усталость, тем больше они угнетают организм.

Если смотреть на общее влияние энергетических напитков на наш организм, то надо сказать, что они еще и раздражают ЖКТ. Таурин повышает кислотность желудочного сока и приводит к изжоге. После употребления таких газировок повышается давление, увеличивается сердечный ритм, что особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вдобавок при регулярном потреблении происходит истощение нервной системы, становится сложнее ощущать бодрость без очередной баночки энергетика.

Лишний вес

Очевидно, что за счет повышенного содержания сахара – в среднем около 14 чайных ложек на банку – энергетические напитки могут быть фактором, провоцирующим набор веса.

Я называю это "жидкими калориями", которые человек в течение дня потребляет и не замечает, как превышает свою норму, что впоследствии приводит к лишним килограммам. Анна Власова

Также, по словам диетолога, при чрезмерном увлечении энергетиками нервная система может дать сбой в виде стресса или даже агрессии. А стресс, в свою очередь, хочется "заесть" – и вот на талии появляется пара лишних сантиметров.

Еще один важный момент. Наш организм получает энергию из двух источников – еда и сон. Если вы не выспались и решили взбодриться "искусственно", вскоре, чтобы снять вернувшуюся усталость, увеличится аппетит – порции станут больше.

Альтернатива

Для сохранения естественной бодрости в течение дня Анна Власова порекомендовала обратить внимание на следующие аспекты:

  • сбалансированность рациона питания;

  • получение достаточного количества витаминов: сил может не хватать именно по причине их нехватки (проконсультируйтесь с врачом);

  • качественный сон;

  • физическая активность, спорт: стимулируют нервную систему и вызывают приливы энергии гораздо более здоровые, чем кофеин;

  • в крайнем случае, выпейте кофе или чай без сахара.

Ирина Мишура
Интересное Казахстан
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