ЖК "7 бочек" горел в Астане

В социальных сетях появилось видео. На кадрах видно, что горит жилой комплекс "7 бочек", сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС города, 5 октября в 13:34 пожарные выезжали по адресу ул. Сыганак, 23.

Произошло загорание утеплителя, обшивки здания и балкона квартиры на предварительной площади 46 кв. м. Пресс-служба ДЧС Астаны

В тушении пожара были задействованы 25 человек личного состава и пять единиц техники.

Пожар ликвидирован в 14:08.

Как сообщили в ведомстве, жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

6 августа в столице загорелся жилой комплекс "Арыстан".