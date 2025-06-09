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Общество

Почему ЖК "Семь бочек" в Астане так часто горит

Форма пожарных, пожарная форма, форма сотрудников пожарной службы, пожарная служба, пожарный, пожарные, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2025 16:41 Фото: Zakon.kz
Главный специалист Комитета противопожарной службы МЧС Аспандияр Сапаргалиев 9 июня 2025 года объяснил, почему жилой комплекс "Семь бочек" в Астане периодически горит, передает корреспондент Zakon.kz.

Как пояснил спикер, при строительстве ЖК "Семь бочек" в обшивке использовался старый и горючий материал алюкобонд. Он был исключен из употребления еще в 2009 году. Для замены алюкобонда в старых домах на более современный и безопасный материал требуются дополнительные средства.

"Ежегодно мы направляем письма в акиматы об устранении недостатков таких пожароопасных объектов, но некоторые органы не спешат выполнять эти требования. Мы пишем письма, если есть здания, построенные по старым технологиям. Проделана большая работа. Есть и те, кто меняет, есть те, кто оставляет на следующий год из-за нехватки средств", – сказал Аспандияр Сапаргалиев.

Ранее сообщалось, что в Астане загорелся утеплитель наружной обшивки с 6-го по 16-й этажи ЖК "Семь бочек" и балкона на 14-м этаже. Подобные пожары происходили в 2022 и 2015 годах. 

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Бауыржан Муканов
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