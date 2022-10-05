Бублик и Жукаев уступили в парном разряде турнира АТР в Астане

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик в дуэте с Бейбитом Жукаевым не смогли пробиться в четвертьфинал домашнего турнира.

Казахстанским теннисистам в соперники достались итальянцы Фабио Фоньини и Симоне Болелли, которые выиграли со счетом 6:4, 6:2.

Отметим, что накануне на турнире Бублик вышел во второй круг в одиночном разряде турнира ATP 500 Astana Open

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