Александр Бублик пробился в основную сетку турнира АТР-500 в парном разряде

В Вашингтоне (США) проходит турнир серии АТР-500 (хард). Первая ракетка Казахстана Александр Бублик преодолел квалификацию в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на You Tube-канал Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!



В финале квалификационного этапа казахстанец в паре с представителем Нидерландов Таллоном Грикспуром одержал победу над тандемом из Индии Анируд Чандрасекар – Виджай Сундар Прашант со счетом 7:5, 4:6, 10:6.

За 1 час и 27 минут казахстанско-нидерландский дуэт выполнил семь подач навылет, совершил столько же двойных ошибок и реализовал два брейк-поинта из пяти.

В первом круге основной сетки турнира Бублик и Грикспур сыграют с грозными соперниками, местными любимчиками Беном Шелтоном и Маккензи Макдональдом (США).

В одиночном разряде Александр Бублик начнет свое выступление со второго раунда основной сетки.

Ранее лидер мужской сборной Казахстана улучшил свою позицию в мировом рейтинге.