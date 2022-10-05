Токаев поручил восстановить регулярное авиасообщение Павлодар – Астана

Фото: akorda.kz

Выступая перед общественностью Павлодарской области, президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что до конца 2022 года правительству необходимо восстановить регулярное авиасообщение по маршруту Павлодар – Астана, сообщает Zakon.kz.

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