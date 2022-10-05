Токаев поручил восстановить регулярное авиасообщение Павлодар – Астана
Фото: akorda.kz
Выступая перед общественностью Павлодарской области, президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что до конца 2022 года правительству необходимо восстановить регулярное авиасообщение по маршруту Павлодар – Астана, сообщает Zakon.kz.
Также, по словам главы государства, следует проработать вопрос ремонта взлетно-посадочной полосы местного аэропорта.
Очевидно, что большое влияние на развитие экономики Павлодарской области окажет налаживание авиасообщения с другими регионами. В настоящее время прямых рейсов из областного центра нет даже в Астану.Касым-Жомарт Токаев
Президент 5 октября из Карагандинской области прилетел с рабочей поездкой в Павлодарскую область.
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