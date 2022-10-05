Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Токаев поручил восстановить регулярное авиасообщение Павлодар – Астана

Токаев поручил восстановить регулярное авиасообщение Павлодар – Астана Фото: akorda.kz
Выступая перед общественностью Павлодарской области, президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что до конца 2022 года правительству необходимо восстановить регулярное авиасообщение по маршруту Павлодар – Астана, сообщает Zakon.kz.

Также, по словам главы государства, следует проработать вопрос ремонта взлетно-посадочной полосы местного аэропорта.

Очевидно, что большое влияние на развитие экономики Павлодарской области окажет налаживание авиасообщения с другими регионами. В настоящее время прямых рейсов из областного центра нет даже в Астану.Касым-Жомарт Токаев

Президент 5 октября из Карагандинской области прилетел с рабочей поездкой в Павлодарскую область.

Читайте также

Прямое авиасообщение между Казахстаном и Малайзией возобновят в 2023 году

Казахстанцев возмутило видео с погрузкой багажа в аэропорту Алматы

72-летний путешественник, преодолев 8 тысяч километров пешком, добрался до Актау

Динара Халдарова
Токаев Касым-Жомарт Павлодар Павлодарская область
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
в Казахстане хотят ввести уголовную ответственность за использование мобильных телефонов в колониях
В Казахстане хотят ввести уголовную ответственность за использование мобильных телефонов в колониях и СИЗО
сколько дней казахстанцы отдохнут в октябре
Сколько дней казахстанцы отдохнут в октябре
В "Beeline Казахстан" объяснили причину отмены решения отключать российские каналы
В "Beeline Казахстан" объяснили отмену решения отключить российские каналы
Астролог рассказала, как коридор затмений повлияет на каждый знак зодиака
Астролог рассказала, как коридор затмений повлияет на каждый знак зодиака
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления