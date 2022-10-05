Касым-Жомарт Токаев прибыл в Павлодар

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев из Карагандинской области прилетел с рабочей поездкой в Павлодарскую область, сообщает Zakon.kz.

Видео с самолетом президента в аэропорту Павлодара опубликовано на странице Telegram-канала Акорды.

На встрече с общественностью глава государства заявил, что Павлодарская область играет важную роль в развитии Казахстана.

Как известно, на прошлой неделе я начал поездки по стране. В регионах я провел ряд встреч с местными жителями, поделился с ними своими идеями о развитии страны. Сначала я посетил Туркестан и Шымкент, а затем Семипалатинск. Касым-Жомарт Токаев

Президент также рассказал, что ознакомился с ходом подготовки к зиме и рассмотрел самые актуальные вопросы.

Ранее Токаев с рабочим визитом посетил Карагандинскую область.