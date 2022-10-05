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Глава миссии МВФ не видит оснований для ввода санкций в отношении Казахстана

Глава миссии МВФ не видит оснований для ввода санкций в отношении Казахстана Фото: pexels
Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) по Казахстану Николя Бланше на брифинге в Нацбанке прокомментировал вопрос о том, может ли релокация российских компаний и миграция россиян в Казахстан привести к санкциям в отношении РК, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Николя Бланше отметил, что власти Казахстана ведут работы в двух направлениях, чтобы не допустить санкций в отношении республики.

Первое – это тесное сотрудничество официальных органов Казахстана с официальными органами зарубежных стран, направленные на избежание возможности таких санкций и на то, чтобы банковская система Казахстана работала надлежащим образом в этом направлении. Николя Бланше

Второй вопрос, добавил он, касается деятельности банковской сферы.

Официальные органы Казахстана предпринимают большие усилия, проводят активную работу в области регулирования транзакций, в частности, связанных с торговыми операциями, с тем, чтобы до минимума сократить возможные ситуации, которые могли бы повлечь за собой санкции. Между Казахстаном и Россией тесные экономические взаимоотношения, но мы не наблюдали никаких инцидентов, которые можно было бы рассматривать как нарушение установленных правил в этом отношении, и у нас нет никаких оснований считать, что такие инциденты могут возникнуть в будущем.Николя Бланше

Он подчеркнул, что власти Казахстана действуют очень проактивно, стараясь предотвратить возможность появления таких инцидентов.

Ранее Николя Бланше высказался о миграции россиян в Казахстан. Это, по его словам, влияет на обмен, на оплату на жилье и другие факторы.

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Россия МВФ Нацбанк РК Казахстан
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