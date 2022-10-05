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Пассажирский поезд насмерть сбил мужчину в Алматинской области

Пассажирский поезд насмерть сбил мужчину Фото: Zakon.kz
Трагедия произошла 3 октября на станции Шамалган. Пассажирский поезд сообщением "Алматы – Актобе" сбил мужчину, переходившего железнодорожные пути в неустановленном месте, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП на транспорте, мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

Начато досудебное расследование по статье 344 ч. 2 УК РК ("Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека").

С начала текущего года в Казахстане под колеса поездов попали 72 гражданина, больше половины из них – со смертельным исходом, по 10 фактам пострадали дети, из них со смертельным исходом – 8.

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