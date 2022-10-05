Пассажирский поезд насмерть сбил мужчину в Алматинской области

Трагедия произошла 3 октября на станции Шамалган. Пассажирский поезд сообщением "Алматы – Актобе" сбил мужчину, переходившего железнодорожные пути в неустановленном месте, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП на транспорте, мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

Начато досудебное расследование по статье 344 ч. 2 УК РК ("Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека").

С начала текущего года в Казахстане под колеса поездов попали 72 гражданина, больше половины из них – со смертельным исходом, по 10 фактам пострадали дети, из них со смертельным исходом – 8.