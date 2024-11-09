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Поезд сбил мужчину на станции в Акмолинской области

КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезда, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, скоростной поезд, Тальго, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2024 12:51 Фото: rail-news.kz
На железнодорожной станции Макинка в Акмолинской области мужчина поезд насмерть сбил мужчину, который переходил пути и не слышал сигналы машиниста, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился ранним утром, 8 ноября 2024 года.

"Машинист поезда применил экстренное торможение из-за человека на путях. На подаваемые звуковые сигналы локомотива большой громкости мужчина не реагировал. Из-за малого расстояния наезда избежать не удалось. Молодой человек был в наушниках и в капюшоне", – сообщили в пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы".

По данному факту проводится расследование.

В КТЖ напомнили, что главная причина травматизма на путях – неосторожность и невнимательность граждан, переходящих рельсы в неустановленных местах.

8 ноября 2024 года в Астане маршрутный автобус № 61 сбил женщину на светофоре на пересечении улиц Шарля де Голля и Токпанова. Она получила переломы голени и лодыжки и была госпитализирована в отделение политравмы.

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