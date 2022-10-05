Токаев заявил, что Казахстан нуждается в дополнительных объемах электроэнергии

Во время встречи с общественностью Павлодарской области Касым-Жомарт Токаев заявил, что в энергобалансе Казахстана важное место занимает уголь. Также он отметил, что стране необходимо еще больше объемов электроэнергии, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, в производстве надо обязательно использовать совершенные технологии.

В целом, я хочу сказать, что Казахстан нуждается в дополнительных объемах электроэнергии. Это факт. Касым-Жомарт Токаев

Более того, в пиковый период Казахстан испытывает дефицит электроэнергии. И это "недопустимо для нашего государства", сказал он.

Также президент уточнил: "отказываться от использования угля нам, я думаю, пока не следует".

Сейчас Европейский союз в силу геополитических изменений на международной арене возвращается к концепции использования угля. Касым-Жомарт Токаев

В заключение глава Казахстана отметил, что есть очень хорошие технологии, которые позволяют до минимума снизить выбросы угольной массы в атмосферу в результате действия электростанций.

Ранее во время встречи с общественностью Павлодарской области президент рассказал, в чем заключена сила Казахстана.