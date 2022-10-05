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Президент рассказал, в чем заключена сила Казахстана

Касым-Жомарт Токаев, выступление, сила Казахстана, выборы Фото: akorda.kz
Выступая перед общественностью Павлодарской области, Касым-Жомарт Токаев заявил, что "сила нашей страны заключена в людях, в их энергии, знаниях и патриотизме", сообщает Zakon.kz.

По его словам, именно человекоцентричность стала ключевым измерением государственной политики.

Мы должны уделять особое внимание интересам простого человека, формированию нового образа страны, привлекательного в глобальном масштабе.Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, продолжил глава государства, огромный вклад в продвижение и модернизацию национальной культуры за рубежом вносят представители новой казахстанской "культурной волны" из Павлодарской области.

Ценители классического искусства наслаждаются голосом Марии Мудряк, исполняющей арии на лучших оперных сценах Европы. Популярная музыка обладателя "Грэмми" Иманбека Зейкенова находит восторженных почитателей среди молодежи по всему миру.Касым-Жомарт Токаев

Они стали успешными послами нашей культуры за рубежом, заключил президент.

Ранее стало известно, что Токаев после Карагандинской области прилетел с рабочей поездкой в Павлодарскую область. На встрече с общественностью Токаев поручил восстановить регулярное авиасообщение Павлодар – Астана.

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