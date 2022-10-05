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Президент поручил Скляру заняться Павлодарской областью

Считает, что Павлодар должен стать точкой роста региона Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев, выступая перед общественностью Павлодарской области, заявил, что Павлодар должен стать точкой роста всего региона, сообщает Zakon.kz.

По слова главы государства, Павлодар должен стать и двигателем устойчивого благополучия, и качества жизни в области, передает Акорда.

Я думаю, что это очень важная задача, которая стоит и перед акиматом, и в целом перед Правительством. Здесь находится первый заместитель премьер-министра Роман Васильевич Скляр. Он ваш земляк, ему и карты в руки. Занимайтесь Павлодаром и целой областью. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Ранее глава государства отметил, что Павлодар – один из немногих городов, в котором ходят трамваи, которые нужно сохранить.

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