Президент поручил Скляру заняться Павлодарской областью

Касым-Жомарт Токаев, выступая перед общественностью Павлодарской области, заявил, что Павлодар должен стать точкой роста всего региона, сообщает Zakon.kz.

По слова главы государства, Павлодар должен стать и двигателем устойчивого благополучия, и качества жизни в области, передает Акорда.

Я думаю, что это очень важная задача, которая стоит и перед акиматом, и в целом перед Правительством. Здесь находится первый заместитель премьер-министра Роман Васильевич Скляр. Он ваш земляк, ему и карты в руки. Занимайтесь Павлодаром и целой областью. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Ранее глава государства отметил, что Павлодар – один из немногих городов, в котором ходят трамваи, которые нужно сохранить.