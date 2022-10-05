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Законодательство РК

В Актау задержали мужчину, прыгнувшего на голову кошке

мужчину задержали за жестокое обращение с кошкой Фото: Zakon.kz
По данным Департамента полиции, накануне, 4 октября, примерно 22.00 пьяный 35-летний мужчина прыгнул на голову кошке и причинил ей увечье, сообщает Zakon.kz.

Происшествие произошло в 6-м микрорайоне.

Как рассказали в полиции, данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст.316 ч.1 УК РК ("Жестокое обращение с животными").

Мужчине грозит штраф до 120 МРП (367 560 тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 120 часов, либо арест на срок до 30 суток.

Мужчина дал признательные показания. Расследование продолжается.

В Казахстане с 1 марта 2022 года начал действовать закон "Об ответственном обращении с животными". Закон определяет, что жестокое обращение с животным – это умышленное деяние, которое привело или может привести к гибели, увечью или иному вреду для здоровья животного.

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