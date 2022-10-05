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За 5 лет в отношении должностных лиц КТЖ заведено 136 уголовных дел

136 уголовных дел заведено на сотрудников КТЖ за коррупцию Фото: rail-news.kz
На совещании с участием представителей "Қазақстан темір жолы", НПП "Атамекен", членов Общественного совета и грузоотправителей Антикоррупционная служба рассказала о выявленных коррупционных рисках в деятельности компании, сообщает Zakon.kz.

В основном нарушения связаны с административными барьерами и коррупционными схемами при подаче вагонов, отсутствием должной цифровизации, прямым контактом железнодорожников с предпринимателями, предоставлением заявок в бумажной форме и др.

В подтверждение своих слов в Антикоре привели статистику.

Так, за последние 5 лет зарегистрировано 136 уголовных дел в отношении должностных лиц КТЖ и его подведомственных организаций. По ним осуждено 52 человека. Большинство преступлений в этой сфере приходится на факты взяточничества (70%) и хищения (13%).

В основном преступления связаны с получением незаконных вознаграждений при подписании актов выполненных работ, приемом на работу и переводами по службе, а также ускоренной и беспрепятственной подачей вагонов и тепловозов для перевозки грузов.

Как отметил первый заместитель председателя Агентства Дмитрий Малахов, проведенный анализ в отдельных подразделениях КТЖ показал, что созданы коррупционные схемы по манипуляции с вагонами. Из-за искусственных барьеров и непрозрачной процедуры их распределения бизнесмены вынуждены неформально решать свои вопросы за деньги.

На деле получается так: кто дает взятку, тот и своевременно отправляет свой груз. Все эти проблемы подтверждаются не только доводами предпринимателей, но и конкретными материалами уголовных дел. Буквально недавно осуждены руководители подразделения КТЖ по Костанайской области, которые организовали преступную схему по подаче вагонов за незаконные вознаграждения, – подчеркнул Дмитрий Малахов.

Так, по его словам, по уголовному делу в отношении экс-главы костанайского филиала "Казтеміртранс" Усабекова обнаружено, что непрозрачные процессы в компании позволяли ему самовольно решать вопрос предоставления или отказа вагонов.

Предприниматели, которых лоббировал Усабеков, в течение суток получали свои вагоны даже в период их дефицита, когда другим приходилось ждать своей очереди неделями, – рассказал Малахов.

В результате Усабеков за совершенные преступления приговорен к 6 годам лишения свободы, а фирме-взяткодателю вынесен штраф в размере 24 млн тенге.

По итогам совещания Малахов отметил, что озвученные рекомендации будут находиться на строгом контроле Антикоррупционной службы, и призвал КТЖ незамедлительно приступить к решению этих проблем.

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Лариса Черненко
Антикор Казахстан
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