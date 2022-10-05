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Пользователи WhatsApp не смогут делать скриншоты

новая функция появится в WhatsApp Фото: pexels
В популярном мессенджере WhatsApp появится новая функция, повышающая конфиденциальность пользователей, сообщает Zakon.kz.

Специалисты портала WABetaInfo рассказали, что разработчики мессенджера запретят пользователям делать скриншоты и вести съемку фото и видео, предназначенных для однократного просмотра.

При попытке сделать скриншот появится всплывающее уведомление о том, что совершить это действие невозможно из-за политики безопасности. Если же пользователь решит воспользоваться для съемки сторонними приложениями, то в результате у него на записи будет только черный экран.

При этом они уточнили, что пользователи, чьи одноразовые медиафайлы пытались сохранить их собеседники, не будут получать уведомления об этом.

Кроме того, появление новой функции не сможет гарантировать полную конфиденциальность, поскольку всегда существует вероятность, что пользователь сфотографирует экран смартфона на другое устройство.

Как сообщает портал, новая функция появилась в бета-версии WhatsApp под номером 2.22.22.3 для Android. Точные сроки запуска функции для широкого круга пользователей пока неизвестны.

Ранее WhatsApp анонсировал возможность скрывать статус в сети. Пользователи смогут указать, чтобы статус в сети был виден всем, либо выставить те же настройки, что и для функции отображения последнего посещения («Мои контакты», «Контакты, кроме…» либо «Никто»).

Новая функция будет доступна как в приложениях для Android и iOS, так и в десктопной версии мессенджера.

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