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Мониторинговый комитет ОПЕК+ сократит суточную добычу нефти на 2 млн баррелей

ОПЕК+ сократит суточную добычу нефти на 2 млн Фото: pxhere.com
Министерский мониторинговый комитет (JMMC) ОПЕК+ согласился сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки, сообщает Zakon.kz.

Период действия сокращения добычи не уточняется, передает Bloomberg.

Говорится, что мера направлена на сдерживание падения цен на мировом рынке на фоне опасений инвесторов относительно дальнейшего сокращения спроса.

Необходимо отметить, что ранее в рамках восьмого пакета антироссийских санкций ЕС запретил морскую транспортировку нефти третьим странам по цене выше установленной.

Многочисленные ограничения против России, установленные западными странами, спровоцировали рекордную инфляцию и рост цен на топливо в них самих. Для стабилизации ситуации Джо Байден предпринял в июле турне на Ближний Восток, в рамках которого посетил Саудовскую Аравию – одного из ключевых членов сделки ОПЕК+. Американский президент просил увеличить добычу и поставки нефти странами Персидского залива. Ему отказали.

Кроме того, телеканал CNN сообщил, что недавно администрация президента США Джо Байдена пыталась отговорить участников организации ОПЕК+ от решения уменьшить объем производства сырой нефти. Подобное решение сотрудники Белого дома называют "тотальной катастрофой" и "вражеским актом".

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса, вызванного пандемией. Затем условия соглашения неоднократно корректировались, а с августа нынешнего года альянс перешел к финальному этапу выхода из своих сокращений. В октябре ОПЕК+ придерживается августовских параметров, хотя некоторые страны, в том числе из-за внешних ограничений, до сих пор не смогли достичь разрешенных им уровней добычи.

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