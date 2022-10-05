СВМДА меняет свой инструментарий из-за геополитической ситуации – Кайрат Сарыбай

Совещанию по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) придется менять некоторые принципы методики работы с учетом осложнившейся геополитической ситуации, заявил исполнительный директор Секретариата СВМДА Кайрат Сарыбай, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сегодня геополитическая обстановка не столь проста. Обнажились серьезные противоречия. Вместе с тем эти противоречия никогда не преодолеть силовыми методами или путем навязывания своей позиции. Поэтому считаю, что СВМДА должна обновить свой инструментарий. Исполнительный директор Секретариата СВМДА Кайрат Сарыбай

Он также сообщил, что у СВМДА уже есть обновленный каталог мер доверия, в который внесены серьезные новации, новые элементы с учетом текущего развития, новых вызовов и угроз.

Кроме того, Кайрат Сарыбай отметил, что идет активная подготовка к предстоящему 12-13 октября в Астане саммиту СВМДА. Эта встреча, по словам исполнительного директора СВМДА, "может поставить кое-какие рекорды и создать беспрецедентные ситуации в позитивном смысле".