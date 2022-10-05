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Участок улицы Енлик-Кебек в Астане временно перекрыли

Участок улицы Енлик-Кебек в Астане перекрыли Фото: Казавтожол
В связи с проведением ремонтных работ 5 и 6 октября текущего года полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Енлик-Кебек от улицы Болашак до улицы 189-я, сообщает Zakon.kz.

В столичном Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры отметили, что это сделано в целях обеспечения безопасности дорожного движения и по согласованию с Управлением административной полиции ДП города, передает официальный сайт акимата Астаны.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города. Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ, – говорится в сообщении транспортного управления.

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