Участок улицы Енлик-Кебек в Астане временно перекрыли
Фото: Казавтожол
В связи с проведением ремонтных работ 5 и 6 октября текущего года полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Енлик-Кебек от улицы Болашак до улицы 189-я, сообщает Zakon.kz.
В столичном Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры отметили, что это сделано в целях обеспечения безопасности дорожного движения и по согласованию с Управлением административной полиции ДП города, передает официальный сайт акимата Астаны.
Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города. Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ, – говорится в сообщении транспортного управления.
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