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Общество

В Алматы временно перекроют участок улицы Дулати

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2025 14:17 Фото: Zakon.kz
Алматинцев предупредили об очередных ремонтных работах на дорогах в городе. Так, на этот раз в связи с проведением среднего ремонта участка улицы Дулати вводятся временные ограничения движения, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенному заявлению, с 22:00 14 июля до 06:00 15 июля движение будет перекрыто на участке от ресторанного комплекса "Тілек Тас" до улицы Набережная.

Также сказано, что на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Жителей и гостей города попросили заранее планировать свой маршрут.

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, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2025 14:17
С 11 по 13 июля в Алматы закроют две дороги

Ранее мы сообщали, что с 14 июля по 31 августа 2025 года движение автотранспорта в Алматы по улице Орманова будет временно затруднено на участке между улицами Толе би и Кумай.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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