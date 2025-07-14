В Алматы временно перекроют участок улицы Дулати

Алматинцев предупредили об очередных ремонтных работах на дорогах в городе. Так, на этот раз в связи с проведением среднего ремонта участка улицы Дулати вводятся временные ограничения движения, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенному заявлению, с 22:00 14 июля до 06:00 15 июля движение будет перекрыто на участке от ресторанного комплекса "Тілек Тас" до улицы Набережная.

Также сказано, что на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Жителей и гостей города попросили заранее планировать свой маршрут.

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